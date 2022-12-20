От пользователя @Elenka_200

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Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

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