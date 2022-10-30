Москва
Сходить на Басту, есть еще один билет в фан - зону

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сходить на мероприятие

Мегаспорт 23 апреля в 19-00(2500р)

От пользователя @Viera

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