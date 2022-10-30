От пользователя @Viera

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

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