Москва
Сходить на Басту, есть еще один билет в фан - зону
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Мегаспорт 23 апреля в 19-00(2500р)
От пользователя @Viera
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