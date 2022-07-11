собрать компанию

От пользователя @Shima

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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