прогуляться, перекусить

От пользователя @Anastasia31

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Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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