Москва
Сходим вместе на хоккейный матч Динамо МСК
сходить на мероприятие
Можем встретиться перед игрой пообщаться, попить что-нибудь и узнать что-то общее между нами.
От пользователя @Maria90
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