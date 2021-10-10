Москва
Сходим вместе на хоккейный матч Динамо МСК

фото пользователя Maria90
сходить на мероприятие

Можем встретиться перед игрой пообщаться, попить что-нибудь и узнать что-то общее между нами.

От пользователя @Maria90

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