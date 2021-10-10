Можем встретиться перед игрой пообщаться, попить что-нибудь и узнать что-то общее между нами.

От пользователя @Maria90

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Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Пообщаться на любые темы

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

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