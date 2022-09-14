прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksu22

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Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

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