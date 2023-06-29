прогуляться, перекусить

От пользователя @Sudo

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Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

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