Москва
Сходим кино может и покатаемся

фото пользователя Sudo
прогуляться, перекусить

От пользователя @Sudo

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