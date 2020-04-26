Москва
Шашлындосы
собрать компанию
Собираемся компанией
Собираемся компанией
С 10 утра и до вечера
На юго-востоке Москвы
Нас уже 11 человек
Скидываемся по 850 рублей
Алкоголь покупаем сами себе
От пользователя @Apikez
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