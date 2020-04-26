На юго-востоке Москвы С утра до вечера Писать в тлг

От пользователя @Apikez

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Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

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