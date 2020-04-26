Москва
Шашлындос в выходные
прогуляться, перекусить
На юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы
С утра до вечера
Писать в тлг
От пользователя @Apikez
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