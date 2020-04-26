Москва
Шашлындос в выходные

фото пользователя Apikez
прогуляться, перекусить

На юго-востоке Москвы
С утра до вечера
Писать в тлг

От пользователя @Apikez

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