От пользователя @Fox_fyr

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Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

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