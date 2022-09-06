Москва
Шашлыки у Черкизовского пруда
собрать компанию
Шашлыки у Черкизовского пруда днём в воскресенье.
Шашлыки у Черкизовского пруда днём в воскресенье.
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От пользователя @Artemiy
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