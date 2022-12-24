Предлагаю собраться 10.06 на природу, пожарить шашлыки, послушать музыку, попеть, попить, потанцевать, поплавать и дальше уже по интересам) Можно взять с собой настольные игры, покерный набор, бадминтон😀 Присоединяйтесь. Ориентировочно можно выбрать Дзержинские карьеры, либо Пирогово, либо предлагайте свои варианты

От пользователя @Nata_li

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