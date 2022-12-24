Москва
Шашлыки на природе у воды
Предлагаю собраться 10.06 на природу, пожарить шашлыки, послушать музыку, попеть, попить, потанцевать, поплавать и дальше уже по интересам) Можно взять с собой настольные игры, покерный набор, бадминтон😀 Присоединяйтесь. Ориентировочно можно выбрать Дзержинские карьеры, либо Пирогово, либо предлагайте свои варианты
От пользователя @Nata_li
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Ищу подруг
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Погулять по району
Сыграть каточку в доту🧸
Пообщаться
Найти подругу🙃
Сходить потусить, классно провести время
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Прогуляться по Ботаническому саду)
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Всем привет
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!