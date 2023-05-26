Москва
Шашлыки на Борисовских прудах

фото пользователя RomanAxe
прогуляться, перекусить

Встречаемся в 13 00

От пользователя @RomanAxe

2 участника
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