Москва
Шашлыки на Борисовских прудах

фото пользователя RomanAxe
прогуляться, перекусить

Встречаемся примерно в 13 00

От пользователя @RomanAxe

2 участника
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