Москва
Шахматы в парке Бутово

фото пользователя Svyat
прогуляться, перекусить

От пользователя @Svyat

1 участник
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