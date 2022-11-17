Москва
Шахматы в чайной
Хочется встретить людей, чтобы насыщеннее проводить время. В Москве полно потрясающих мест и возможностей чем-то заняться. А ещё поговорить, было бы отлично найти душевного собеседника!
В отношениях не заинтересована
От пользователя @Canary
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Girls gang
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Пообщаться и погулять в парке
Ищу подругу
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Знакомство для дружбы
погулять, сходить куда-нибудь
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!