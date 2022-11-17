Москва
Шахматы в чайной

фото пользователя Canary
прогуляться, перекусить

Хочется встретить людей, чтобы насыщеннее проводить время. В Москве полно потрясающих мест и возможностей чем-то заняться. А ещё поговорить, было бы отлично найти душевного собеседника!
В отношениях не заинтересована

От пользователя @Canary

5 участников
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