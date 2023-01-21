Москва
Сгорает второй билет в театр на Охотном ряду, кто пойдет?
прогуляться, перекусить
Сегодня (16 марта) к 8 надо быть там
От пользователя @887854
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