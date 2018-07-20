Москва
Север Москвы . Людей в позитивную компанию
собрать компанию
От пользователя @Fox_fyr
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Хочется найти друзей
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Я хочу дружить
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
Погулять по Екатерининскому парку
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!