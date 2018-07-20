собрать компанию

От пользователя @Fox_fyr

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!