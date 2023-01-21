Москва
Север Москвы, давай знакомиться
Бабушкинская, Медведково, Отрадное, Бибирево. Давай знакомиться для совместных прогулок, общения, встреч…
Будем общаться в парке Яуза за самоваром, с меня чай – с тебя печеньки)
От пользователя @Maxim
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