Москва
Серая жизнь какая-то слишком серая. Может, кто-то поделится красками?
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От пользователя @AlexanderP
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