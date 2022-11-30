Айда на концерт в 16 тонн на Арбате сегодня в 20 часов или чуть позже ) «Силана — это инди-группа из Москвы. Гитарные партии с кристальным голосом солистки Анны рисуют слушателю красоту рутинных вещей. От ироничных песен о жизни до медитативных композиций, ведущих в ближайшее запределье.» https://m.16tons.ru/concert/2023-silana-17april

От пользователя @Artemiy

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