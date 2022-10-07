От пользователя @Marat

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Хочешь найти новых друзей в городе Набережные Челны?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Набережные Челны, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!