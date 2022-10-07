Москва
Сегодня) Гулять на Китай Городе!
прогуляться, перекусить
Познакомиться, пообщаться, попить кофе, обсудить общие интересы и тд)
От пользователя @Marat
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