Москва
Сегодня) Гулять на Китай Городе!

фото пользователя Marat
прогуляться, перекусить

Познакомиться, пообщаться, попить кофе, обсудить общие интересы и тд)

От пользователя @Marat

2 участника
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