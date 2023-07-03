Москва
Сб 3.06, дерби в Подмосковье
собрать компанию
Завтра, сб 3.06, дерби в Подмосковье, если вы водите/имеете авто это экселент, если нет, есть шаттл)
От пользователя @Mashenka
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