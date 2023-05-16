пообщаться

От пользователя @Sarik_78

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Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

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