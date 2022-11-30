Кто готов побыть моделью? У меня есть задание сделать портрет в ЧБ... Кому подарить портрет? Мне нужна только одна фотка, остальные отдам, кто хочет обновить аватарку? Выручайте. Пишите всё расскажу.

От пользователя @3uMa

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