Москва
САО отзовись, небольшая фотосессия, прямо сейчас

фото пользователя 3uMa
активный отдых

Кто готов побыть моделью? У меня есть задание сделать портрет в ЧБ... Кому подарить портрет? Мне нужна только одна фотка, остальные отдам, кто хочет обновить аватарку? Выручайте. Пишите всё расскажу.

От пользователя @3uMa

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