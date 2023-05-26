пообщаться

От пользователя @TToceTuTeJIb

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Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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