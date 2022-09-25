От пользователя @19Zz

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Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

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