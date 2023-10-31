Москва
С подругой ищем компанию

фото пользователя Varya_kv
прогуляться, перекусить

С подругой ищем компанию молодых людей для поездки в Ботанический сад

От пользователя @Varya_kv

3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

маленькое фото пользователя Diana2009
Москва → Другое

Привет ищу лучшего друга

маленькое фото пользователя Vasenka
Москва → Другое

Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Alina13
Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя jusless
Москва → Другое

Поиграем в кс или другие игры 👺

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
Москва → Другое

Хочу погулять по красивым местам

маленькое фото пользователя Oksana_16
Москва → Другое

Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

маленькое фото пользователя Julia003
Москва → Другое

Завести новых друзей)

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Ищу подруг✨

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!