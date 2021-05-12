пообщаться

От пользователя @31mk

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Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

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