Москва
С интересными людьми.
пообщаться
От пользователя @31mk
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Гулять , тусить
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Москва → Другое
Активное времяпровождение ✨
Москва → Другое
Ищу развивающихся и создающих
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Готова подискутировать на любую тему
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
ищу друга, подругу
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Много друзей и общения!)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!