пообщаться

От пользователя @Krianna

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Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

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