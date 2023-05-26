пообщаться

От пользователя @Sirin

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Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

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