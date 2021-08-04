Москва
Рок бар, ~ 22-23.00. М. Театральная

фото пользователя IrinaTSV
прогуляться, перекусить

До хрипоты поорать в let’s rock. Бешено танцевать! Только славяне (: Желательно 25-37 лет

От пользователя @IrinaTSV

3 участника
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