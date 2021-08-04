Москва
Рок бар, ~ 22-23.00. М. Театральная
прогуляться, перекусить
До хрипоты поорать в let’s rock. Бешено танцевать! Только славяне (: Желательно 25-37 лет
От пользователя @IrinaTSV
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!