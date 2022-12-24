Москва
Резкое желание погулять

фото пользователя Stepan
прогуляться, перекусить

От пользователя @Stepan

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Ezza
Москва → Другое

Пообщаться)

маленькое фото пользователя Valeria21
Москва → Другое

Крутое времяпровождение

маленькое фото пользователя Qwertyui1990
Москва → Другое

Всем привет

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя ksu_ksu
Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

маленькое фото пользователя Anna03
Москва → Другое

Пообщаемся)

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!