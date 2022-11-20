От пользователя @Sergyi

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Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

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