собрать компанию

От пользователя @sofabrik

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!