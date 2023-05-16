Москва
Речная прогулка на майские праздники от Северного речного порта.

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собрать компанию

Знакомимся, общаемся, плывём, восторгаемся, кушаем, закусываем, фотографируемся, поём и т.д.))))

От пользователя @Oksee

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