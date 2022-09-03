прогуляться, перекусить

От пользователя @Freeman

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Все начинается с малого

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!