Москва
Разыскиваются красивые и весёлые подруги!
Умею делать ох*ительные фотографии, знаю все топовые бары и клубы, вожу финик, живу в частном доме с джакузи. Вообще мои консультации стоят 10к в час - но для друзей бесплатно :)
От пользователя @LizaS
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