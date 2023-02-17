Москва
Разыскиваются красивые и весёлые подруги!

фото пользователя LizaS
прогуляться, перекусить

Умею делать ох*ительные фотографии, знаю все топовые бары и клубы, вожу финик, живу в частном доме с джакузи. Вообще мои консультации стоят 10к в час - но для друзей бесплатно :)

От пользователя @LizaS

6 участников
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