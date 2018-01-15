прогуляться, перекусить

От пользователя @dkrnd

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Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

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