Москва
Разрушить цикл "дом-работа"
прогуляться, перекусить
От пользователя @dkrnd
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Найти подругу .
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Пообщаться онлайн
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Крутое времяпровождение
Москва → Другое
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Москва → Другое
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
Ищу близких по духу подруг👯♀️🌺
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!