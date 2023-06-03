прогуляться, перекусить

От пользователя @Snezhanaxxx

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Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

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