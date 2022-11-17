Москва
Разбор матрицы судьбы, психология и душевные разговоры🌱

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Привет, друг👋🏼

Чувствуете,что в жизни пошло что-то не так?🎭 Отношения не складываются или встречаются не те партнеры?💔 Чувствуете блок в финансах?💸

На все эти ключевые вопросы и не только, может дать ответ ваша Матрица Судьбы.💞

Помогу тебе найти себя, через матрицу судьбы 🙋 Или просто обсудить наболевшие вопросы💫

От пользователя @Al.se.sh

30 участников
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