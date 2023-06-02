От пользователя @Noname1

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Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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