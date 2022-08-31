Прогулка больше для кардио нагрузки чем просто гулять. По времени на вечер около 18-00 старт. Поболтать на все возможные темы, начнем с этого приложения, а дальше как пойдёт)

От пользователя @CalabozO

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Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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