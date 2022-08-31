Подольск
Район Силикатной- мкр Родники. Прогулка вечером, кардионагрузка

фото пользователя CalabozO
другое

Прогулка больше для кардио нагрузки чем просто гулять. По времени на вечер около 18-00 старт. Поболтать на все возможные темы, начнем с этого приложения, а дальше как пойдёт)

От пользователя @CalabozO

1 участник
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