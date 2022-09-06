прогуляться, перекусить

От пользователя @Dima_Tushino

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Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

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