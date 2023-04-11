пообщаться

От пользователя @Stanley_H.Tweedl

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Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

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