Москва
Пятница, 9-ое июня, 20:00, VK Summer Stage, Loc-Dog

фото пользователя TolyaN
сходить на мероприятие

Иду на мероприятие, будет здорово если встретимся там, потусим, а потом обсудим впечатления

От пользователя @TolyaN

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