Иду на мероприятие, будет здорово если встретимся там, потусим, а потом обсудим впечатления

От пользователя @TolyaN

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Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Москва → Другое Пообщаться на любые темы

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

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