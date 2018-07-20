Москва
Пятница, 9-ое июня, 20:00, VK Summer Stage, Loc-Dog
сходить на мероприятие
Иду на мероприятие, будет здорово если встретимся там, потусим, а потом обсудим впечатления
От пользователя @TolyaN
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