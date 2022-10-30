пообщаться

От пользователя @pigalica

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Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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