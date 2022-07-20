Москва
Путешествие заграницу во 2й половине апреля на море

фото пользователя Olga0808
путешествия

Ищу попутчицу или компанию на Кипр в г.Лимассол или в Египет г.Александрию, Марокко Касабланка с 17 апреля и до 15 мая готова вылететь в любой день и позже на 3-4недели. Шенгена нет. Готова начать делать как определимся вместе куда лететь.Днем предпочитаю пляж, экскурсии. Ночью-тусовки в клубах. Рассматриваю самый экономичный вариант. Ищу компанию со схожими интересами. Можно лететь туром или самостоятельно. Готова обсудить и другое направление где море и веселье. Возможно Пхукет, Катар, Бахрейн, Индия, Израиль Тель-Авив, Тунис Хамамет и другие направления.

От пользователя @Olga0808

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