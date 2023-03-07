Лечу в Тунис. Ищу друзей и серьёзные отношения. Присоединяйтесь) будем вместе отдыхать и дружить.

От пользователя @Olga0808

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Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

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