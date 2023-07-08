8-17.07, в программе: выезд на 3дня в океан, сплав, поход Я не гид, но нашла интересный маршрут с гидом и ищу интересных людей Стоит 82 т.р. без билетов на самолёт Кому интересно, пишите, вышлю ссылку на программу

От пользователя @MissBinn

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