Москва
Путешествие по Камчатке

фото пользователя MissBinn
прогуляться, перекусить

8-17.07, в программе: выезд на 3дня в океан, сплав, поход
Я не гид, но нашла интересный маршрут с гидом и ищу интересных людей
Стоит 82 т.р. без билетов на самолёт
Кому интересно, пишите, вышлю ссылку на программу

От пользователя @MissBinn

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